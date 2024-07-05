Кацнельсон Исаак
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти10.04.1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Кацнельсон Марк
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гавзе (Гавзе) Роза
Рождение ребёнка
09.04.1934
Сын: Кацнельсон Борис
Мать ребёнка: Гавзе (Гавзе) Роза
Смерть
10.04.1942
Киришекий район