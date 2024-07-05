Кацнельсон Исаак 1908 — найти родственников по фамилии на Familio
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Кацнельсон Исаак

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

10.04.1942

Пол

Мужской

Отец

1874 г.р.

Мать

1880 г.р.

Дети

1934 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Кацнельсон Марк

Мать: Кацнельсон (Kitaevich) Simah

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гавзе (Гавзе) Роза

Рождение ребёнка
09.04.1934

Сын: Кацнельсон Борис

Мать ребёнка: Гавзе (Гавзе) Роза

Смерть
10.04.1942
Киришекий район

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