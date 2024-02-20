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Долгий Петр Филиппович

Место рождения

Россия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка

Дата рождения

1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885

Отец: Долгий Филипп Федорович

Мать: Долгая Анастасия Андреевна

Бракосочетание
30.10.1905

Жена: Долгая (Коренева) Наталья Ефимовна

Рождение ребёнка
03.10.1906

Дочь: (Долгая) Мария Петровна

Мать ребёнка: Долгая (Коренева) Наталья Ефимовна

Рождение ребёнка
22.02.1908

Сын: Долгий Иван Петрович

Мать ребёнка: Долгая (Коренева) Наталья Ефимовна

Рождение ребёнка
30.09.1909

Сын: Долгий Андрей Петрович

Мать ребёнка: Долгая (Коренева) Наталья Ефимовна

Рождение ребёнка
18.10.1911

Сын: Долгий Григорий Петрович

Мать ребёнка: Долгая (Коренева) Наталья Ефимовна

Рождение ребёнка
29.06.1913

Дочь: (Долгая) Елена Петровна

Мать ребёнка: Долгая (Коренева) Наталья Ефимовна

Рождение ребёнка
07.01.1915

Сын: Долгий Михаил Петрович

Мать ребёнка: Долгая (Коренева) Наталья Ефимовна

Рождение ребёнка
26.05.1917

Дочь: (Долгая) Ульяна Петровна

Мать ребёнка: Долгая (Коренева) Наталья Ефимовна

Смерть
Неизвестно

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