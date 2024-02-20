Долгий Петр Филиппович
Место рожденияРоссия Таврическая губ.,Бердянский уезд Ново-Павловская ( ранее Ореховская ) волость с.Ново-Павловка
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Бракосочетание
30.10.1905
Рождение ребёнка
03.10.1906
Дочь: (Долгая) Мария Петровна
Мать ребёнка: Долгая (Коренева) Наталья Ефимовна
Рождение ребёнка
22.02.1908
Сын: Долгий Иван Петрович
Мать ребёнка: Долгая (Коренева) Наталья Ефимовна
Рождение ребёнка
30.09.1909
Мать ребёнка: Долгая (Коренева) Наталья Ефимовна
Рождение ребёнка
18.10.1911
Мать ребёнка: Долгая (Коренева) Наталья Ефимовна
Рождение ребёнка
29.06.1913
Дочь: (Долгая) Елена Петровна
Мать ребёнка: Долгая (Коренева) Наталья Ефимовна
Рождение ребёнка
07.01.1915
Мать ребёнка: Долгая (Коренева) Наталья Ефимовна
Рождение ребёнка
26.05.1917
Дочь: (Долгая) Ульяна Петровна
Мать ребёнка: Долгая (Коренева) Наталья Ефимовна
Смерть
Неизвестно