Шатрова (Сухова) Ульяна Лупповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.12.1863 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1863 ст.
Отец: Сухов Лупп Семенович
Мать: Сухова Анастасия Аникина
Рождение ребёнка
12.05.1884 ст.
Сын: Шатров Петр Стефанов
Отец ребёнка: Шатров Стефан Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1894 ст.
Отец ребёнка: Шатров Стефан Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1899 ст.
Сын: Шатров Иван Стефанов
Отец ребёнка: Шатров Стефан Андреевич
Рождение ребёнка
Около 1905 ст.
Отец ребёнка: Шатров Стефан Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно