Шатрова (Сухова) Ульяна Лупповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шатрова (Сухова) Ульяна Лупповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.12.1863 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1863 ст.

Отец: Сухов Лупп Семенович

Мать: Сухова Анастасия Аникина

Рождение ребёнка
12.05.1884 ст.

Сын: Шатров Петр Стефанов

Отец ребёнка: Шатров Стефан Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1894 ст.

Сын: Шатров Алексей Стефанов

Отец ребёнка: Шатров Стефан Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1899 ст.

Сын: Шатров Иван Стефанов

Отец ребёнка: Шатров Стефан Андреевич

Рождение ребёнка
Около 1905 ст.

Сын: Шатров Семен Стефанов

Отец ребёнка: Шатров Стефан Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шатров Стефан Андреевич

Смерть
Неизвестно
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