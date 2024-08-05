Василий Трифонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Трифонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1783

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1743 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1769

Сын: Матвей Васильевич

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1771

Дочь: Матрона Васильевна

Мать ребёнка: Евдокия Ивановна

Смерть
До 1783

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