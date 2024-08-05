Василий Трифонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1783
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1769
Сын: Матвей Васильевич
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1771
Дочь: Матрона Васильевна
Мать ребёнка: Евдокия Ивановна
Смерть
До 1783