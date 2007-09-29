Новиков Анатолий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.11.1964
Дочь: Елена Анатольевна
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новиков Анатолий Анатольевич
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новиков Павел Анатольевич
Мать ребёнка: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: ?
Смерть
Неизвестно