Новиков Анатолий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНовиков Анатолий Васильевич

Новиков Анатолий Васильевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Новиков Василий Александрович

Мать: Новикова Екатерина Епифановна

Рождение ребёнка
09.11.1964

Дочь: Елена Анатольевна

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новиков Анатолий Анатольевич

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новиков Павел Анатольевич

Мать ребёнка: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: ?

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close