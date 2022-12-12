Поляков Пётр Емельянович
Место рождения
Дата рождения13.12.1903
Дата смерти21.09.1974
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1903
Отец: Поляков Емельян
Мать: не указана
Призыв на военную службу
10.10.1941
Узловая, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
21.09.1974