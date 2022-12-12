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Поляков Пётр Емельянович

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Место рождения

Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

13.12.1903

Дата смерти

21.09.1974

Пол

Мужской

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1903

Отец: Поляков Емельян

Мать: не указана

Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Призыв на военную службу
10.10.1941
Узловая, Узловский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
21.09.1974
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