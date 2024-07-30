Соловьёв Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смерти1958
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соловьёва Евдокия
Рождение ребёнка
1908
Мать ребёнка: Соловьёва Евдокия
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: Соловьёва Евдокия
Рождение ребёнка
1916
Дочь: Соловьева Анастасия Андреевна
Мать ребёнка: Соловьёва Евдокия
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Соловьёва Ольга Андреевна
Мать ребёнка: Соловьёва Евдокия
Смерть
1958