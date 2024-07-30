Соловьёв Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьёв Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

1958

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соловьёва Евдокия

Рождение ребёнка
1908

Сын: Соловьев Петр Андреевич

Мать ребёнка: Соловьёва Евдокия

Рождение ребёнка
1909

Сын: Соловьёв Иван Андреевич

Мать ребёнка: Соловьёва Евдокия

Рождение ребёнка
1916

Дочь: Соловьева Анастасия Андреевна

Мать ребёнка: Соловьёва Евдокия

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Соловьёва Ольга Андреевна

Мать ребёнка: Соловьёва Евдокия

Смерть
1958

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