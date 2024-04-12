Бесчастный/Безчастный Стефан
Место рождения
Дата рождения12.07.1879
Дата смерти14.09.1934
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1879
Отец: Безчастный Михей
Мать: Безчастная Дария
Крещение
15.07.1879
Работа или профессия
1899
поступил на должность учителя в Новомаячковскую церковно-приходскую школу, проработал там 3 года
Образование
1899
окончил учительскую семинарию
Работа или профессия
01.07.1902
согласно прошения Преосвященнейшим Агафодором (Преображенским) определен на дияконно-учительское место в Михайло-Архангельской церкви станицы Псебайской Кубанской области
Посвящение в духовный сан
21.10.1902
рукоположен в сан диакона Преосвященнейшим Агафодором
Работа или профессия
05.08.1904
Чернолесское, Новоселицкий муниципальный район, Ставропольский край
согласно прошения перемещен к Дмитриевской церкви села Чернолесского, состоял диаконо-учителем в местной одноклассной церковно-приходской школе
Бракосочетание
1904
Жена: Безчастная Анна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
03.02.1908
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Безчастная Анна
Работа или профессия
11.12.1909
согласно прошения Преосвященнейшим Агафодором перемещен к Александро-Невской церкви села Новоселицкое Ставропольской губ.
Рождение ребёнка
26.01.1910
Сын: Бесчастный Павел
Мать ребёнка: Безчастная Анна
Рождение ребёнка
08.03.1912
Дочь: Нина
Мать ребёнка: Безчастная Анна
Работа или профессия
01.04.1913
по выдержании экзамена для ищущих сана священника Преосвященнейшим Агафодором определен на священническое место к Николаевской церкви хутора Коссовичи
Посвящение в духовный сан
07.04.1913
рукоположен во священники церкви хутора Коссовичи
Рождение ребёнка
14.03.1915
Сын: Бесчастный Дмитрий
Мать ребёнка: Безчастная Анна
Рождение ребёнка
24.07.1922
Дочь: Михина Ольга Стефановна
Мать ребёнка: Безчастная Анна
Арест
23.03.1931
Армавир, город Армавир, Краснодарский край
Причина ареста: "Проводил к-р агитацию и распространял ложно-провокационные слухи ,призывал прихожан церкви не подчиняться власти"
Реабилитация осужденного
16.04.1990
Краснодарский край
реабилитирован Прокуратурой Краснодарского края
Работа или профессия
Неизвестно
учитель, священник
Место жительства
Неизвестно
из станицы Кавказская семья переехала в Воронеж
Смерть
14.09.1934
Северный край
Похороны
Неизвестно
Химки, Химки, Московская область