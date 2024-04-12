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Бесчастный/Безчастный Стефан

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Место рождения

Херсон

Дата рождения

12.07.1879

Дата смерти

14.09.1934

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1879

Отец: Безчастный Михей

Мать: Безчастная Дария

Крещение
15.07.1879
Работа или профессия
1899
поступил на должность учителя в Новомаячковскую церковно-приходскую школу, проработал там 3 года
Образование
1899
окончил учительскую семинарию
Работа или профессия
01.07.1902
Псебай, Мостовский муниципальный район, Краснодарский край
согласно прошения Преосвященнейшим Агафодором (Преображенским) определен на дияконно-учительское место в Михайло-Архангельской церкви станицы Псебайской Кубанской области
Посвящение в духовный сан
21.10.1902
Псебай, Мостовский муниципальный район, Краснодарский край
рукоположен в сан диакона Преосвященнейшим Агафодором
Работа или профессия
05.08.1904
Чернолесское, Новоселицкий муниципальный район, Ставропольский край
согласно прошения перемещен к Дмитриевской церкви села Чернолесского, состоял диаконо-учителем в местной одноклассной церковно-приходской школе
Бракосочетание
1904

Жена: Безчастная Анна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
03.02.1908

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Безчастная Анна

Работа или профессия
11.12.1909
Новоселицкое, Новоселицкий муниципальный район, Ставропольский край
согласно прошения Преосвященнейшим Агафодором перемещен к Александро-Невской церкви села Новоселицкое Ставропольской губ.
Рождение ребёнка
26.01.1910

Сын: Бесчастный Павел

Мать ребёнка: Безчастная Анна

Новоселицкое, Новоселицкий муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
08.03.1912

Дочь: Нина

Мать ребёнка: Безчастная Анна

Работа или профессия
01.04.1913
Косовичи, Абинский муниципальный район, Краснодарский край
по выдержании экзамена для ищущих сана священника Преосвященнейшим Агафодором определен на священническое место к Николаевской церкви хутора Коссовичи
Посвящение в духовный сан
07.04.1913
Косовичи, Абинский муниципальный район, Краснодарский край
рукоположен во священники церкви хутора Коссовичи
Рождение ребёнка
14.03.1915

Сын: Бесчастный Дмитрий

Мать ребёнка: Безчастная Анна

Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Рождение ребёнка
24.07.1922

Дочь: Михина Ольга Стефановна

Мать ребёнка: Безчастная Анна

Арест
23.03.1931
Армавир, город Армавир, Краснодарский край
Причина ареста: "Проводил к-р агитацию и распространял ложно-провокационные слухи ,призывал прихожан церкви не подчиняться власти"
Реабилитация осужденного
16.04.1990
Краснодарский край
реабилитирован Прокуратурой Краснодарского края
Работа или профессия
Неизвестно
учитель, священник
Место жительства
Неизвестно
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
из станицы Кавказская семья переехала в Воронеж
Смерть
14.09.1934
Северный край
Похороны
Неизвестно
Химки, Химки, Московская область
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