Каймасов Александр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.05.1915
Дата смерти02.09.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
26.05.1938
Рождение ребёнка
15.09.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Каймасова (Мохначева) Вера Александровна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
02.09.1994
жена Мария Лаврентьевна Клюева?