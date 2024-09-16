Каймасов Александр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каймасов Александр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.05.1915

Дата смерти

02.09.1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1913 г.р.

Дети

1938 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каймасова (Мохначева) Вера Александровна

Рождение ребёнка
26.05.1938

Дочь: Сумакова (Каймасова) Людмила Александровна

Мать ребёнка: Каймасова (Мохначева) Вера Александровна

Рождение ребёнка
15.09.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Каймасова (Мохначева) Вера Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
02.09.1994
жена Мария Лаврентьевна Клюева?

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