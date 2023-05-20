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Мякеляева Анна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мякеляев Анисим Иванович

Рождение ребёнка
1818

Сын: Мякеляев Егор Анисимович

Отец ребёнка: Мякеляев Анисим Иванович

Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1822

Сын: Мякеляев Артемий Анисимович

Отец ребёнка: Мякеляев Анисим Иванович

Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1824

Сын: Мякеляев Григорий Анисимович

Отец ребёнка: Мякеляев Анисим Иванович

Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1830

Сын: Мякеляев Семен Анисимович

Отец ребёнка: Мякеляев Анисим Иванович

Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Упоминание
30.07.1850
Кенасозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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