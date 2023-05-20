Мякеляева Анна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1785
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1818
Отец ребёнка: Мякеляев Анисим Иванович
Рождение ребёнка
1822
Сын: Мякеляев Артемий Анисимович
Отец ребёнка: Мякеляев Анисим Иванович
Рождение ребёнка
1824
Сын: Мякеляев Григорий Анисимович
Отец ребёнка: Мякеляев Анисим Иванович
Рождение ребёнка
1830
Сын: Мякеляев Семен Анисимович
Отец ребёнка: Мякеляев Анисим Иванович
Упоминание
30.07.1850
Смерть
Неизвестно