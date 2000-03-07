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Стецук Илья Вадимович
Стецук Илья Вадимович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
07.03.2000
Пол
Мужской
Отец
Стецук Вадим Викторович
1970 г.р.
Мать
Титова (Палатова) Виктория Александровна
Дети
Не указаны
Добавил:
ВТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.2000
Отец:
Стецук Вадим Викторович
Мать:
Титова Виктория Александровна
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