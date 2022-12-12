Жукова (Кочева) Лариса Ямлиховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жукова (Кочева) Лариса Ямлиховна

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Место рождения

Конево, Харовский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Конево, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
23.01.1904

Муж: Жуков Евгений Андреевич

Рождение ребёнка
1905

Сын: Жуков Евгений Евгеньевич

Отец ребёнка: Жуков Евгений Андреевич

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Жукова Александра Евгеньевна

Отец ребёнка: Жуков Евгений Андреевич

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
11.02.1907

Дочь: Жукова Лидия Евгеньевна

Отец ребёнка: Жуков Евгений Андреевич

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
23.06.1908

Сын: Жуков Иван Евгеньевич

Отец ребёнка: Жуков Евгений Андреевич

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
22.09.1910

Сын: Жуков Николай Евгеньевич

Отец ребёнка: Жуков Евгений Андреевич

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Жуков Александр Евгеньевич

Отец ребёнка: Жуков Евгений Андреевич

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1916

Сын: Жуков Василий Евгеньевич

Отец ребёнка: Жуков Евгений Андреевич

Саматово, Харовский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
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