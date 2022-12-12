Жукова (Кочева) Лариса Ямлиховна
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1904
Рождение ребёнка
1905
Отец ребёнка: Жуков Евгений Андреевич
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Жукова Александра Евгеньевна
Отец ребёнка: Жуков Евгений Андреевич
Рождение ребёнка
11.02.1907
Дочь: Жукова Лидия Евгеньевна
Отец ребёнка: Жуков Евгений Андреевич
Рождение ребёнка
23.06.1908
Отец ребёнка: Жуков Евгений Андреевич
Рождение ребёнка
22.09.1910
Отец ребёнка: Жуков Евгений Андреевич
Рождение ребёнка
1913
Сын: Жуков Александр Евгеньевич
Отец ребёнка: Жуков Евгений Андреевич
Рождение ребёнка
1916
Отец ребёнка: Жуков Евгений Андреевич
Смерть
Неизвестно