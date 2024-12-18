Дец Аким Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Дец Аким

Автор
БД
Дец Б.

мужской, родился Неизвестно

умер Неизвестно

Отец
Дец НаумНеизвестно г.р.
Супруги
Дец ЕвдокияНеизвестно г.р.
Дети
Дец Тихон Акимович1871 г.р.
Дец Савва Акимович11.01.1876 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дец Наум

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дец Федора Акимовна

Мать ребёнка: Дец Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дец Данила Акимович

Мать ребёнка: Дец Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дец Иван Акимович

Мать ребёнка: Дец Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дец Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1871

Сын: Дец Тихон Акимович

Мать ребёнка: Дец Евдокия

Рождение ребёнка
11.01.1876

Сын: Дец Савва Акимович

Мать ребёнка: Дец Евдокия

Смерть
Неизвестно

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