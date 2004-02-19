Овсянников Анатолий Анатольевич
Место рожденияКазахстан, Алексеевка
Дата рождения25.08.1964
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1964
Казахстан, Алексеевка
Рождение ребёнка
19.02.2004
Дочь: Овсянникова Юлия Анатольевна
Мать ребёнка: не указана
Углич
Бракосочетание
04.03.2005
Рождение ребёнка
31.12.2007
Сын: Овсянников Владислав Анатольевич
Мать ребёнка: Джигирис Галина Владимировна
Углич