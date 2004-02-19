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Овсянников Анатолий Анатольевич

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Место рождения

Казахстан, Алексеевка

Дата рождения

25.08.1964

Пол

Мужской

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.08.1964

Отец: Овсянников Анатолий Андреевич

Мать: Овсянникова Раиса Ивановна

Казахстан, Алексеевка
Рождение ребёнка
19.02.2004

Дочь: Овсянникова Юлия Анатольевна

Мать ребёнка: не указана

Углич
Бракосочетание
04.03.2005

Жена: Джигирис Галина Владимировна

Рождение ребёнка
31.12.2007

Сын: Овсянников Владислав Анатольевич

Мать ребёнка: Джигирис Галина Владимировна

Углич
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