Белехова Зинаида Арсеньевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.01.1959
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1959
Отец: Колесов Арсений
Мать: Колесова Лидия
Рождение ребёнка
10.10.1979
Дочь: Скобелева Татьяна Павловна
Отец ребёнка: Белехов Павел Павлович
Рождение ребёнка
26.06.1981
Сын: Белехов Александр Павлович
Отец ребёнка: Белехов Павел Павлович
Рождение ребёнка
01.10.1985
Дочь: Шишова Любовь Павловна
Отец ребёнка: Белехов Павел Павлович