Белехова Зинаида Арсеньевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белехова Зинаида Арсеньевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.01.1959

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1959

Отец: Колесов Арсений

Мать: Колесова Лидия

Рождение ребёнка
10.10.1979

Дочь: Скобелева Татьяна Павловна

Отец ребёнка: Белехов Павел Павлович

Рождение ребёнка
26.06.1981

Сын: Белехов Александр Павлович

Отец ребёнка: Белехов Павел Павлович

Рождение ребёнка
01.10.1985

Дочь: Шишова Любовь Павловна

Отец ребёнка: Белехов Павел Павлович

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