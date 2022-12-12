Танькова Евгения Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Танькова Евгения Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1921

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.11.1897

Дочь: Тяжелова Екатерина Карповна

Отец ребёнка: Таньков Карп Иванович

Урюм, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1921
Михалевка, Некрасовский муниципальный район, Ярославская область
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