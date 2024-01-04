Ягодин Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯгодин Алексей

Ягодин Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.03.?

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1978 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ягодина Татьяна Евгеьева

Рождение ребёнка
15.08.2005

Дочь: Ягодина Ксения Алексеевна

Мать ребёнка: Ягодина Татьяна Евгеьева

Рождение ребёнка
21.07.2009

Дочь: Ягодина Вера Алексеева

Мать ребёнка: Ягодина Татьяна Евгеьева

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