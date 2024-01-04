Ягодин Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.03.?
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.03.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ягодина Татьяна Евгеьева
Рождение ребёнка
15.08.2005
Дочь: Ягодина Ксения Алексеевна
Мать ребёнка: Ягодина Татьяна Евгеьева
Рождение ребёнка
21.07.2009
Дочь: Ягодина Вера Алексеева
Мать ребёнка: Ягодина Татьяна Евгеьева