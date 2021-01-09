Пынков Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения1941
Дата смерти09.01.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Отец: Пынков Иван
Мать: Пынкова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пынкова Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пынкова Валентина
Развод
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.01.2021
Донбасс