Пынков Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пынков Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1941

Дата смерти

09.01.2021

Пол

Мужской

Отец

1907 г.р.

Мать

1906 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941

Отец: Пынков Иван

Мать: Пынкова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пынкова Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пынкова Валентина

Развод
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Смерть
09.01.2021
Донбасс
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