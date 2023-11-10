Петрунина Оксана Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.06.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1978
Рождение ребёнка
31.07.2003
Дочь: Петрунина Елизавета Дмириевна
Отец ребёнка: Петрунин Дмитрий Александрович
г. Волжский
Рождение ребёнка
30.12.2010
Отец ребёнка: Петрунин Дмитрий Александрович
Рождение ребёнка
29.03.2012
Дочь: Петрунина Анастасия Дмириевна
Отец ребёнка: Петрунин Дмитрий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно