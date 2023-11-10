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Петрунина Оксана Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.06.1978

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1978

Отец: Семененко Михаил Михайлович

Мать: Семененко Любовь Ивановна

Рождение ребёнка
31.07.2003

Дочь: Петрунина Елизавета Дмириевна

Отец ребёнка: Петрунин Дмитрий Александрович

г. Волжский
Рождение ребёнка
30.12.2010

Сын: Петрунин Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Петрунин Дмитрий Александрович

Рождение ребёнка
29.03.2012

Дочь: Петрунина Анастасия Дмириевна

Отец ребёнка: Петрунин Дмитрий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петрунин Дмитрий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петрунин Дмитрий Александрович

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