Калинин ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калинин ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калинин Андрей

Мать ребёнка: Калинина (Гаврилова) Нина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калинин Сергей

Мать ребёнка: Калинина (Гаврилова) Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калинина (Гаврилова) Нина

Смерть
Неизвестно

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