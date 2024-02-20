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Тулатов Джанмурза

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Тулатов Уари

Мать: Тулатова (Есенова) Налкыз Мулдаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тулатова (Дударова) Гошеймахо Габисовна

Рождение ребёнка
1850

Сын: Тулатов Ислам

Мать ребёнка: Тулатова (Дударова) Гошеймахо Габисовна

Рождение ребёнка
1853

Сын: Тулатов Темир-Болат

Мать ребёнка: Тулатова (Дударова) Гошеймахо Габисовна

Рождение ребёнка
1857

Сын: Тулатов Джамболат

Мать ребёнка: Тулатова (Дударова) Гошеймахо Габисовна

Рождение ребёнка
1863

Сын: Тулатов Касполат

Мать ребёнка: Тулатова (Дударова) Гошеймахо Габисовна

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