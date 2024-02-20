Тулатов Джанмурза
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Тулатов Уари
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1850
Сын: Тулатов Ислам
Мать ребёнка: Тулатова (Дударова) Гошеймахо Габисовна
Рождение ребёнка
1853
Сын: Тулатов Темир-Болат
Мать ребёнка: Тулатова (Дударова) Гошеймахо Габисовна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Тулатов Джамболат
Мать ребёнка: Тулатова (Дударова) Гошеймахо Габисовна
Рождение ребёнка
1863
Сын: Тулатов Касполат
Мать ребёнка: Тулатова (Дударова) Гошеймахо Габисовна