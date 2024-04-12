Рыжова (Якимова) Клавдия Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения04.12.1906
Дата смерти29.03.1980
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1906
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Малюкова Вера Степановна
Отец ребёнка: Рыжов Степан Тимофеевич
Рождение ребёнка
14.03.1928
Дочь: Толстоухова Евдокия Степановна
Отец ребёнка: Рыжов Степан Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
город Ташкент
Смерть
29.03.1980
город Ташкент