Рыжова (Якимова) Клавдия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рыжова (Якимова) Клавдия Тимофеевна

Место рождения

Дербисек, Сарыагашский район, Туркестанская область

Дата рождения

04.12.1906

Дата смерти

29.03.1980

Пол

Женский

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1906

Отец: Якимов Тимофей Ксенафонтьевич

Мать: Якимова Евдокия Андреевна

Дербисек, Сарыагашский район, Туркестанская область
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Малюкова Вера Степановна

Отец ребёнка: Рыжов Степан Тимофеевич

Дербисек, Сарыагашский район, Туркестанская область
Рождение ребёнка
14.03.1928

Дочь: Толстоухова Евдокия Степановна

Отец ребёнка: Рыжов Степан Тимофеевич

Дербисек, Сарыагашский район, Туркестанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рыжов Степан Тимофеевич

Место жительства
Неизвестно
город Ташкент
Смерть
29.03.1980
город Ташкент
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