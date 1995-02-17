Романова (Фаст) Мария Игоревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова (Фаст) Мария Игоревна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.02.1995

Пол

Женский

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1995

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.06.2019

Муж: Романов Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
15.08.2020

Сын: Романов Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Романов Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
27.12.2021

Дочь: Романова Дарья Алексеевна

Отец ребёнка: Романов Алексей Михайлович

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