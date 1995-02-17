Романова (Фаст) Мария Игоревна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.02.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1995
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
28.06.2019
Рождение ребёнка
15.08.2020
Сын: Романов Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Романов Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
27.12.2021
Дочь: Романова Дарья Алексеевна
Отец ребёнка: Романов Алексей Михайлович