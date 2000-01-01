Федотов Григорий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.10.1959
Сын: Федотов Виктор
Мать ребёнка: Евфросинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Валентина
Мать ребёнка: Евфросинья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Москаль Лидия
Мать ребёнка: Евфросинья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евфросинья
Смерть
Неизвестно