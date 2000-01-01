Федотов Григорий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотов Григорий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федотов Иван Архипович

Мать: Федотова Параскева Ивановна

Рождение ребёнка
07.10.1959

Сын: Федотов Виктор

Мать ребёнка: Евфросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Валентина

Мать ребёнка: Евфросинья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Москаль Лидия

Мать ребёнка: Евфросинья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евфросинья

Смерть
Неизвестно
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