Панина (Белкина) Настасья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панина (Белкина) Настасья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Белкин Иван Васильевич

Мать: не указана

Бракосочетание
08.01.1897

Муж: Панин Пётр Гордеевич

Рождение ребёнка
26.01.1899

Дочь: Демидова Анна Петровна

Отец ребёнка: Панин Пётр Гордеевич

Рождение ребёнка
07.06.1905

Сын: Панин Афанасий Петрович

Отец ребёнка: Панин Пётр Гордеевич

Рождение ребёнка
20.07.1907

Сын: Панин Симеон Петрович

Отец ребёнка: Панин Пётр Гордеевич

Рождение ребёнка
24.01.1909

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Панин Пётр Гордеевич

Рождение ребёнка
05.05.1912

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Панин Пётр Гордеевич

Рождение ребёнка
25.12.1917

Дочь: Любовь Петровна

Отец ребёнка: Панин Пётр Гордеевич

Смерть
Неизвестно
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