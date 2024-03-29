Панина (Белкина) Настасья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Белкин Иван Васильевич
Бракосочетание
08.01.1897
Муж: Панин Пётр Гордеевич
Рождение ребёнка
26.01.1899
Дочь: Демидова Анна Петровна
Отец ребёнка: Панин Пётр Гордеевич
Рождение ребёнка
07.06.1905
Отец ребёнка: Панин Пётр Гордеевич
Рождение ребёнка
20.07.1907
Отец ребёнка: Панин Пётр Гордеевич
Рождение ребёнка
24.01.1909
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Панин Пётр Гордеевич
Рождение ребёнка
05.05.1912
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Панин Пётр Гордеевич
Рождение ребёнка
25.12.1917
Дочь: Любовь Петровна
Отец ребёнка: Панин Пётр Гордеевич
Смерть
Неизвестно