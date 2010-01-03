Lindström (Palmroos) Anita — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Lindström (Palmroos) Anita

Место рождения

Hämeenlinna, Finland

Дата рождения

12.10.1924

Дата смерти

03.01.2010

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Hämeenlinna, Finland
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Lindström Marcus Carl Oscar Blanquette

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Lindström Marcus Carl Oscar Blanquette

Смерть
03.01.2010
Похороны
Неизвестно
Sandudd
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