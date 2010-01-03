Lindström (Palmroos) Anita
Место рожденияHämeenlinna, Finland
Дата рождения12.10.1924
Дата смерти03.01.2010
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Lindström Marcus Carl Oscar Blanquette
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Lindström Marcus Carl Oscar Blanquette
Смерть
03.01.2010
Похороны
Неизвестно
Sandudd