Дючков Иван Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дючкова (Артемова) Параскева Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щеглюк Зоя Ивановна
Мать ребёнка: Дючкова (Артемова) Параскева Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.08.1951
Мать ребёнка: Дючкова (Артемова) Параскева Васильевна
Рождение ребёнка
13.11.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дючкова (Артемова) Параскева Васильевна
Смерть
Неизвестно