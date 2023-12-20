Дючков Иван Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дючков Иван Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1951 г.р.
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Скрыто настройками приватности

Добавил:

вш
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дючкова (Артемова) Параскева Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щеглюк Зоя Ивановна

Мать ребёнка: Дючкова (Артемова) Параскева Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дючкова (Артемова) Параскева Васильевна

Рождение ребёнка
28.08.1951

Сын: Дючков Виктор Иванович

Мать ребёнка: Дючкова (Артемова) Параскева Васильевна

Рождение ребёнка
13.11.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дючкова (Артемова) Параскева Васильевна

Смерть
Неизвестно

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