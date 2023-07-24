Бабиков Георгий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабиков Георгий Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бабикова Надежда Георгиевна

Мать ребёнка: Бабикова Зинаида Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бабикова Галина Георгиевна

Мать ребёнка: Бабикова Зинаида Александровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бабиков Владимир Георгиевич

Мать ребёнка: Бабикова Зинаида Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бабикова Зинаида Александровна

Смерть
Неизвестно
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