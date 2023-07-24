Бабиков Георгий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бабикова Надежда Георгиевна
Мать ребёнка: Бабикова Зинаида Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бабикова Галина Георгиевна
Мать ребёнка: Бабикова Зинаида Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бабиков Владимир Георгиевич
Мать ребёнка: Бабикова Зинаида Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно