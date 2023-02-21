Трефилова (Головко) Катерина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трефилова (Головко) Катерина Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1984

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1984

Отец: Головко Владимир Николаевич

Мать: Головко Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трефилова 1

Отец ребёнка: Трефилов Сергей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Трефилов Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Трефилов Владислав Сергеевич

Отец ребёнка: Трефилов Сергей

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