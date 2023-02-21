Трефилова (Головко) Катерина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1984
ПолЖенский
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1984
Отец: Головко Владимир Николаевич
Мать: Головко Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трефилова 1
Отец ребёнка: Трефилов Сергей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Трефилов Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Трефилов Владислав Сергеевич
Отец ребёнка: Трефилов Сергей