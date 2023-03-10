Солодовников Матвей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодовников Матвей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
1798

Сын: Солодовников Кирилл Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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