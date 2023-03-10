Солодовников Матвей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
1798
Сын: Солодовников Кирилл Матвеевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно