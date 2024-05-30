Елисей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елисей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Деревягин Ермолай Елисеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Деревягин Михаил Елисеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Деревягина Варвара Елисеевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1874

Сын: Деревягин Иосиф Елисеевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
?.01.1878

Дочь: Фролова Деревягина Арина Елисевна

Мать ребёнка: не указана

Бурминка, Александро-Невский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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