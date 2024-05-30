Елисей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Деревягин Ермолай Елисеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Деревягин Михаил Елисеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Деревягина Варвара Елисеевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1874
Сын: Деревягин Иосиф Елисеевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
?.01.1878
Дочь: Фролова Деревягина Арина Елисевна
Мать ребёнка: не указана
Бурминка, Александро-Невский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно