Старцева (Поленникова) Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1858
Дата смерти26.07.1902
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
17.01.1877
Рождение ребёнка
12.02.1879
Отец ребёнка: Старцев Михаил Максимович
Рождение ребёнка
02.08.1880
Дочь: (Старцева) Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Старцев Михаил Максимович
Рождение ребёнка
15.06.1883
Дочь: (Старцева) Акилина Михайловна
Отец ребёнка: Старцев Михаил Максимович
Рождение ребёнка
15.07.1886
Отец ребёнка: Старцев Михаил Максимович
Рождение ребёнка
21.05.1889
Дочь: Старцева (Старцева) Феодосия Михайловна
Отец ребёнка: Старцев Михаил Максимович
Рождение ребёнка
17.07.1893
Дочь: Старцева (Старцева) Елена Михайловна
Отец ребёнка: Старцев Михаил Максимович
Рождение ребёнка
24.08.1895
Дочь: Старцева (Старцева) Наталья Михайловна
Отец ребёнка: Старцев Михаил Максимович
Рождение ребёнка
29.11.1898
Отец ребёнка: Старцев Михаил Максимович
Смерть
26.07.1902
Похороны
27.07.1902