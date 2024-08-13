Старцева (Поленникова) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старцева (Поленникова) Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1858

Дата смерти

26.07.1902

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1858

Отец: Поленников Иван Егорович

Мать: Новикова (Новикова) Анастасия Архиповна

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
17.01.1877

Муж: Старцев Михаил Максимович

Рождение ребёнка
12.02.1879

Сын: Старцев Федор Михайлович

Отец ребёнка: Старцев Михаил Максимович

Рождение ребёнка
02.08.1880

Дочь: (Старцева) Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Старцев Михаил Максимович

Рождение ребёнка
15.06.1883

Дочь: (Старцева) Акилина Михайловна

Отец ребёнка: Старцев Михаил Максимович

Рождение ребёнка
15.07.1886

Сын: Старцев Илья Михайлович

Отец ребёнка: Старцев Михаил Максимович

Рождение ребёнка
21.05.1889

Дочь: Старцева (Старцева) Феодосия Михайловна

Отец ребёнка: Старцев Михаил Максимович

Рождение ребёнка
17.07.1893

Дочь: Старцева (Старцева) Елена Михайловна

Отец ребёнка: Старцев Михаил Максимович

Рождение ребёнка
24.08.1895

Дочь: Старцева (Старцева) Наталья Михайловна

Отец ребёнка: Старцев Михаил Максимович

Рождение ребёнка
29.11.1898

Сын: Старцев Архип Михайлович

Отец ребёнка: Старцев Михаил Максимович

Смерть
26.07.1902
Похороны
27.07.1902

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