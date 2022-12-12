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Братолюбов Стефанн Игнатьевич
Братолюбов Стефанн Игнатьевич
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Место рождения
Фоминское
, Большегорская волость, Тихвинский уезд
Дата рождения
12.09.1912 ст.
Пол
Мужской
Отец
Братолюбов Игнатий Михайлович
1869 г.р.
Мать
Братолюбова (Пушкина) Пелагея Григорьевич
1874 г.р.
Дети
Не указаны
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Рождение
12.09.1912 ст.
Отец:
Братолюбов Игнатий Михайлович
Мать:
Братолюбова Пелагея Григорьевич
Фоминское
, Большегорская волость, Тихвинский уезд
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