Ортюкова (Мамина) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ортюкова (Мамина) Валентина

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Место рождения

Маминское, Каменский, Свердловская область

Дата рождения

17.10.1954

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1954 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Маминское, Каменский, Свердловская область
Бракосочетание
Около ?.02.1979

Муж: Ортюков Александр

Маминское, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.01.1980

Сын: Ортюков Андрей

Отец ребёнка: Ортюков Александр

Маминское, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.05.1984

Сын: Ортюков Дмитрий

Отец ребёнка: Ортюков Александр

Маминское, Каменский, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.10.1989

Сын: Ортюков Александр

Отец ребёнка: Ортюков Александр

Маминское, Каменский, Свердловская область
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