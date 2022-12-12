Ортюкова (Мамина) Валентина
Место рождения
Дата рождения17.10.1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около ?.02.1979
Муж: Ортюков Александр
Рождение ребёнка
04.01.1980
Сын: Ортюков Андрей
Отец ребёнка: Ортюков Александр
Рождение ребёнка
04.05.1984
Сын: Ортюков Дмитрий
Отец ребёнка: Ортюков Александр
Рождение ребёнка
10.10.1989
Сын: Ортюков Александр
Отец ребёнка: Ортюков Александр