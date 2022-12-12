Костюченкова-Чернухина Х
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1743
Рождение ребёнка
1747
Сын: Костюченков-Чернухин Иван Алексеевич
Отец ребёнка: Костюченков-Чернухин Алексей Григорьевич
Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно