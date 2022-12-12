Костюченкова-Чернухина Х — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костюченкова-Чернухина Х

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1743

Муж: Костюченков-Чернухин Алексей Григорьевич

Рождение ребёнка
1747

Сын: Костюченков-Чернухин Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Костюченков-Чернухин Алексей Григорьевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
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