Шемаханова (Зубова) Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шемаханова (Зубова) Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.10.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шемаханов Илларион

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шемаханов Илларион

Смерть
Неизвестно
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