Шемаханова (Зубова) Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.10.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шемаханов Илларион
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шемаханов Илларион
Смерть
Неизвестно