Федотов жена Кириллова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1708
Отец ребёнка: Федотов Федор Кириллов
РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана
Рождение ребёнка
1725
Отец ребёнка: Федотов Федор Кириллов
Рождение ребёнка
1730
Отец ребёнка: Федотов Федор Кириллов
Рождение ребёнка
1736
Отец ребёнка: Федотов Федор Кириллов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1762