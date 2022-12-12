Федотов жена Кириллова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотов жена Кириллова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1762

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1708

Сын: Федотов Ермолай Федоров

Отец ребёнка: Федотов Федор Кириллов

РГАДА ф.350 оп.2, д.4268 РС 1745г Ярославской округи Закоторожского стана
Рождение ребёнка
1725

Сын: Егоров Степан Федоров

Отец ребёнка: Федотов Федор Кириллов

Бурохино, Левашевская волость, Костромской уезд
Рождение ребёнка
1730

Сын: Федотов Никита Федоров

Отец ребёнка: Федотов Федор Кириллов

Рождение ребёнка
1736

Сын: Федотов Степан Федоров

Отец ребёнка: Федотов Федор Кириллов

Бурохино, Левашевская волость, Костромской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федотов Федор Кириллов

Смерть
До 1762
Бурохино, Левашевская волость, Костромской уезд
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