Фигнер Николай Николаевич
Место рождения
Дата рождения09.02.1857
Дата смерти13.12.1918
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
По 1878
Место жительства
С 1887 по 1917
Место жительства
С 1917 по 1918
Киев, Украина
Смерть
13.12.1918
Киев, Украина