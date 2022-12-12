Фигнер Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фигнер Николай Николаевич

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Место рождения

Никифоровка, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

09.02.1857

Дата смерти

13.12.1918

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Никифоровка, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
По 1878
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1887 по 1917
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1917 по 1918
Киев, Украина
Смерть
13.12.1918
Киев, Украина
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