КРЫЛОВ АНДРЕЙ ФЁДОРОВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1900
Дата смерти1962
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Михайлюк МАРИЯ АНДРЕЕВНА
Мать ребёнка: Крылова ИРИНА ИВАНОВНА
с.Замошье
Рождение ребёнка
02.08.1931
Мать ребёнка: Крылова ИРИНА ИВАНОВНА
Рождение ребёнка
1933
Сын: Крылов АНАТОЛИЙ АНДРЕЕВИЧ
Мать ребёнка: Крылова ИРИНА ИВАНОВНА
Рождение ребёнка
11.08.1937
Дочь: Орешкина СЕРАФИМА АНДРЕЕВНА
Мать ребёнка: Крылова ИРИНА ИВАНОВНА
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Крылова ИРИНА ИВАНОВНА
Смерть
1962