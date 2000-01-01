КРЫЛОВ АНДРЕЙ ФЁДОРОВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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КРЫЛОВ АНДРЕЙ ФЁДОРОВИЧ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1900

Дата смерти

1962

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Михайлюк МАРИЯ АНДРЕЕВНА

Мать ребёнка: Крылова ИРИНА ИВАНОВНА

с.Замошье
Рождение ребёнка
02.08.1931

Сын: Крылов МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ

Мать ребёнка: Крылова ИРИНА ИВАНОВНА

Рождение ребёнка
1933

Сын: Крылов АНАТОЛИЙ АНДРЕЕВИЧ

Мать ребёнка: Крылова ИРИНА ИВАНОВНА

Рождение ребёнка
11.08.1937

Дочь: Орешкина СЕРАФИМА АНДРЕЕВНА

Мать ребёнка: Крылова ИРИНА ИВАНОВНА

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крылова ИРИНА ИВАНОВНА

Смерть
1962
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