Бибиков Валерий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБибиков Валерий Григорьевич

Бибиков Валерий Григорьевич

avatar

Место рождения

Прикубанский, Тахтамукайский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)

Дата рождения

03.11.1955

Дата смерти

18.01.2021

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1955

Отец: Шматко Григорий

Мать: Баранова Антонина Ивановна

Прикубанский, Тахтамукайский муниципальный район, Республика Адыгея (Адыгея)
Рождение ребёнка
28.06.1978

Сын: Бибиков Сергей Валериевич

Мать ребёнка: Бибикова Екатерина Степановна

Волжский, город Волжский, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бибикова Екатерина Степановна

Смерть
18.01.2021
Кабардинка, город-курорт Геленджик, Краснодарский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close