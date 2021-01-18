Бибиков Валерий Григорьевич
Место рождения
Дата рождения03.11.1955
Дата смерти18.01.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1955
Отец: Шматко Григорий
Рождение ребёнка
28.06.1978
Сын: Бибиков Сергей Валериевич
Мать ребёнка: Бибикова Екатерина Степановна
Волжский, город Волжский, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.01.2021
Кабардинка, город-курорт Геленджик, Краснодарский край