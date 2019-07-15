Верташёнок Николай Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верташёнок Николай Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.07.19

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1938 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.19

Отец: не указан

Мать: Самусенко Людмила Ефимовна

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