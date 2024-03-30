Тихонова Анна Сидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти1995
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Краснов Сидор
Рождение ребёнка
24.10.1925
Отец ребёнка: Тихонов Алексей Федорович
Рождение ребёнка
22.01.1935
Дочь: Тихонова Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Тихонов Алексей Федорович
Рождение ребёнка
15.12.1938
Сын: Тихонов Геннадий Алексеевич
Отец ребёнка: Тихонов Алексей Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тихонова Зинаида Алексеевна
Отец ребёнка: Тихонов Алексей Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тихонова Матрена Алексеевна
Отец ребёнка: Тихонов Алексей Федорович
Смерть
1995