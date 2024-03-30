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Тихонова Анна Сидоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

1995

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Краснов Сидор

Мать: Краснова Прасковья Николаевна

Рождение ребёнка
24.10.1925

Сын: Тихонов Федор Алексеевич

Отец ребёнка: Тихонов Алексей Федорович

Рождение ребёнка
22.01.1935

Дочь: Тихонова Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Тихонов Алексей Федорович

Рождение ребёнка
15.12.1938

Сын: Тихонов Геннадий Алексеевич

Отец ребёнка: Тихонов Алексей Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тихонов Алексей Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тихонова Зинаида Алексеевна

Отец ребёнка: Тихонов Алексей Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тихонова Матрена Алексеевна

Отец ребёнка: Тихонов Алексей Федорович

Смерть
1995
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