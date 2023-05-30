Солдатенков Евгений Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Солдатенков Андрей Евгеньевич
Мать ребёнка: Солдатенкова ? Жена Евгения Солдатенкова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Солдатенков Вячеслав Евгеньевич
Мать ребёнка: Солдатенкова ? Жена Евгения Солдатенкова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Евгеньевна
Мать ребёнка: Солдатенкова ? Жена Евгения Солдатенкова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно