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Солдатенков Евгений Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Солдатенков Андрей Тихонович

Мать: Солдатенкова Фекла Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Солдатенков Андрей Евгеньевич

Мать ребёнка: Солдатенкова ? Жена Евгения Солдатенкова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Солдатенков Вячеслав Евгеньевич

Мать ребёнка: Солдатенкова ? Жена Евгения Солдатенкова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Евгеньевна

Мать ребёнка: Солдатенкова ? Жена Евгения Солдатенкова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солдатенкова ? Жена Евгения Солдатенкова

Смерть
Неизвестно
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