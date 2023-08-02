Хвостикова Харитина Филатовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.12.1898
Сын: Хвостиков Василий Евсигнеевич
Отец ребёнка: Хвостиков Евсигний Прокофьевич
Рождение ребёнка
04.01.1904
Сын: Хвостиков Василий Евсигневич
Отец ребёнка: Хвостиков Евсигний Прокофьевич
Рождение ребёнка
17.12.1904
Сын: Хвостиков Стефан Евсигневич
Отец ребёнка: Хвостиков Евсигний Прокофьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно