Хвостикова Харитина Филатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хвостикова Харитина Филатовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.12.1898

Сын: Хвостиков Василий Евсигнеевич

Отец ребёнка: Хвостиков Евсигний Прокофьевич

Рождение ребёнка
04.01.1904

Сын: Хвостиков Василий Евсигневич

Отец ребёнка: Хвостиков Евсигний Прокофьевич

Рождение ребёнка
17.12.1904

Сын: Хвостиков Стефан Евсигневич

Отец ребёнка: Хвостиков Евсигний Прокофьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хвостиков Евсигний Прокофьевич

Смерть
Неизвестно
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