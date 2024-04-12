Анна Ивановна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1856
Дата смерти09.04.1886
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856
Бракосочетание
20.01.1874
Муж: Василий Павлович
Рождение ребёнка
07.01.1875
Сын: Григорий Васильевич
Отец ребёнка: Василий Павлович
Рождение ребёнка
27.04.1877
Дочь: Мавра Васильевна
Отец ребёнка: Василий Павлович
Рождение ребёнка
05.08.1879
Дочь: Мария Васильевна
Отец ребёнка: Василий Павлович
Рождение ребёнка
27.12.1881
Дочь: Анисия Васильевна
Отец ребёнка: Василий Павлович
Рождение ребёнка
21.12.1882
Дочь: Анисия Васильевна
Отец ребёнка: Василий Павлович
Рождение ребёнка
22.03.1886
Отец ребёнка: Василий Павлович
Смерть
09.04.1886
От родов.
Похороны
12.04.1886