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Анна Ивановна

Место рождения

Дуброшкино, Гдовский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Около 1856

Дата смерти

09.04.1886

Пол

Женский

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1856

Отец: не указан

Мать: не указана

Дуброшкино, Гдовский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
20.01.1874

Муж: Василий Павлович

Рождение ребёнка
07.01.1875

Сын: Григорий Васильевич

Отец ребёнка: Василий Павлович

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
27.04.1877

Дочь: Мавра Васильевна

Отец ребёнка: Василий Павлович

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
05.08.1879

Дочь: Мария Васильевна

Отец ребёнка: Василий Павлович

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
27.12.1881

Дочь: Анисия Васильевна

Отец ребёнка: Василий Павлович

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
21.12.1882

Дочь: Анисия Васильевна

Отец ребёнка: Василий Павлович

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
22.03.1886

Сын: Иоанн (Иван) Васильевич

Отец ребёнка: Василий Павлович

Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
Смерть
09.04.1886
Зачеренье, Гдовский уезд, Санктпетербургская губерния
От родов.
Похороны
12.04.1886
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