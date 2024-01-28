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Бондарева Ефимия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Упоминание
Неизвестно
Ф. И-18. Оп. 1. Д. 131. Ревизская сказка по слободе Ширяевой (1782) | Л. 62 об.
Рождение ребёнка
1765

Дочь: (Бондарева) Параскева Ивановна

Отец ребёнка: Бондарев Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1770

Сын: Бондарев Гаврила Иванович

Отец ребёнка: Бондарев Иван Андреевич

Рождение ребёнка
1775

Сын: Бондарев Иван Иванович

Отец ребёнка: Бондарев Иван Андреевич

Смерть
Неизвестно

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