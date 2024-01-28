Бондарева Ефимия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: не указан
Мать: не указана
Упоминание
Неизвестно
Ф. И-18. Оп. 1. Д. 131. Ревизская сказка по слободе Ширяевой (1782) | Л. 62 об.
Рождение ребёнка
1765
Дочь: (Бондарева) Параскева Ивановна
Отец ребёнка: Бондарев Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1770
Сын: Бондарев Гаврила Иванович
Отец ребёнка: Бондарев Иван Андреевич
Рождение ребёнка
1775
Отец ребёнка: Бондарев Иван Андреевич
Смерть
Неизвестно