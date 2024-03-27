Афаунов Цицу Тимашевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАфаунов Цицу Тимашевич

Афаунов Цицу Тимашевич

Место рождения

Дейское (кабард.-черк. Мэртэзей, Дея) — село в Терском районе Кабардино-Балкарии.

Дата рождения

1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Афаунов Тимашй

Мать: не указана

Дейское (кабард.-черк. Мэртэзей, Дея) — село в Терском районе Кабардино-Балкарии.
Рождение ребёнка
15.05.1916

Сын: Афаунов Хазраил Цицуевич

Мать ребёнка: не указана

Кабардинская АССР, Терский р-н, с. Дейское.
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close