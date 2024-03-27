Афаунов Цицу Тимашевич
Место рожденияДейское (кабард.-черк. Мэртэзей, Дея) — село в Терском районе Кабардино-Балкарии.
Дата рождения1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Афаунов Тимашй
Дейское (кабард.-черк. Мэртэзей, Дея) — село в Терском районе Кабардино-Балкарии.
Рождение ребёнка
15.05.1916
Кабардинская АССР, Терский р-н, с. Дейское.
Смерть
Неизвестно