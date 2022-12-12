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Мухаметьянов Рафик Агилевич

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Место рождения

Бакрак, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

11.10.1936

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1936

Отец: Мухаметзянов Агиль Гайзуллович

Мать: Габдрафикова Марьям Мухтаровна

Бакрак, Гафурийский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
1959

Жена: Кулимбетова Сания Юлмухаметовна

Рождение ребёнка
10.10.1963

Дочь: Мухаметьянова Гузаль Рафиковна

Мать ребёнка: Кулимбетова Сания Юлмухаметовна

Рождение ребёнка
08.06.1967

Сын: Мухаметьянов Рафиль Рафикович

Мать ребёнка: Кулимбетова Сания Юлмухаметовна

Рождение ребёнка
30.01.1970

Дочь: Мухаметьянова Рита Рафиковна

Мать ребёнка: Кулимбетова Сания Юлмухаметовна

Рождение ребёнка
09.08.1972

Дочь: Мухаметьянова Роза Рафиковна

Мать ребёнка: Кулимбетова Сания Юлмухаметовна

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