Мухаметьянов Рафик Агилевич
Место рождения
Дата рождения11.10.1936
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.1936
Бракосочетание
1959
Рождение ребёнка
10.10.1963
Дочь: Мухаметьянова Гузаль Рафиковна
Мать ребёнка: Кулимбетова Сания Юлмухаметовна
Рождение ребёнка
08.06.1967
Сын: Мухаметьянов Рафиль Рафикович
Мать ребёнка: Кулимбетова Сания Юлмухаметовна
Рождение ребёнка
30.01.1970
Дочь: Мухаметьянова Рита Рафиковна
Мать ребёнка: Кулимбетова Сания Юлмухаметовна
Рождение ребёнка
09.08.1972
Дочь: Мухаметьянова Роза Рафиковна
Мать ребёнка: Кулимбетова Сания Юлмухаметовна