(Васильева) Таисия Евграфовна
Место рождения
Дата рождения28.04.1915 ст.
Дата смерти06.07.1915 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1915 ст.
Запись № 39 о рождении 28 апреля 1915 года в семье крестьянина с. Верх-Чиковского Евграфа Акимовича Васильева и жены его Вассы Терентьевны, дочери Таисии.
Крещение
30.04.1915 ст.
Восприемница: крестьянская жена Александра Афанасьевна Васильева.
Смерть
06.07.1915 ст.
Запись № 22 о смерти 6 июля 1915 года дочери запасного нижнего чина Евграфа Акимовича Васильева – Таисии. Умерла в 2 месяца от поноса.
Похороны
07.07.1915 ст.
Похоронена "на местном кладбище".