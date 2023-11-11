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(Васильева) Таисия Евграфовна

Место рождения

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

28.04.1915 ст.

Дата смерти

06.07.1915 ст.

Пол

Женский

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

Около 1889 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
28.04.1915 ст.

Отец: Васильев Евграф Акимович

Мать: Васильева (Блинова) Васса Терентьевна

Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Запись № 39 о рождении 28 апреля 1915 года в семье крестьянина с. Верх-Чиковского Евграфа Акимовича Васильева и жены его Вассы Терентьевны, дочери Таисии.
Крещение
30.04.1915 ст.
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Восприемница: крестьянская жена Александра Афанасьевна Васильева.
Смерть
06.07.1915 ст.
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Запись № 22 о смерти 6 июля 1915 года дочери запасного нижнего чина Евграфа Акимовича Васильева – Таисии. Умерла в 2 месяца от поноса.
Похороны
07.07.1915 ст.
Верх-Чик, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Похоронена "на местном кладбище".

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