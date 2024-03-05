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Лапшина Прасковья Михайловна
Лапшина Прасковья Михайловна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1836
Пол
Женский
Отец
Лапшин Михаил Григорьевич
1802 г.р.
Мать
Лапшина Марья Петровна
1804 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ОЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец:
Лапшин Михаил Григорьевич
Мать:
Лапшина Марья Петровна
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